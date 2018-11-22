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٩ معلومات عن فطين عبدالوهاب في ذكرى ميلاده

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
٩ معلومات عن فطين عبدالوهاب في ذكرى ميلاده
فطين عبدالوهاب
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شيماء عطية
 
تحل، اليوم الخميس، الذكرى ال١٠٥ على ميلاد المخرج الراحل فطين عبدالوهاب.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.

١-ولد فطين في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩١٣، في مدينة دمياط.

٢-في بداياته، عمل في إدارة الجوازات، ثم ضابطًا احتياطيًا بالقوات المسلحة.

٣-دخل عالم السينما من خلاله عمله ملاحط سيناريو، ثم تحول لمساعد مخرج، واشتغل مع كبار المخرجين من أمثال: "أحمد سالم وحسن حلمي ومحمود ذو الفقار".

٤-اتجه للإخراج مند أواخر الأربعينات من القرن الماضي، حيث تخصص في إخراج الأعمال الكوميدية، ومن أشهر أفلامه: "الآنسة حنفي، ابن حميدو، اسماعيل يس في الأسطول، إشاعة حب، الزوجة 13، آه من حواء، أضواء المدينة".

٥-مثل في فيلم واحد هو "بنات الريف" في عام ١٩٤٥.

٦-قدم للسينما أكثر من ٥٠ فيلم، وشارك في تأليف ٧ أفلام.

٧-تزوج من الراقصة تحية كاريوكا، والمطربة ليلى مراد.

٨-ابنه هو الممثل والمخرج زكي فطين عبدالوهاب.

٩-ترفي في الحادي عشر من مايو ١٩٧٢، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
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