٩ معلومات عن فطين عبدالوهاب في ذكرى ميلاده

تحل، اليوم الخميس، الذكرى ال١٠٥ على ميلاد المخرج الراحل فطين عبدالوهاب.





وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.





١-ولد فطين في الثاني والعشرين من نوفمبر ١٩١٣، في مدينة دمياط.





٢-في بداياته، عمل في إدارة الجوازات، ثم ضابطًا احتياطيًا بالقوات المسلحة.





٣-دخل عالم السينما من خلاله عمله ملاحط سيناريو، ثم تحول لمساعد مخرج، واشتغل مع كبار المخرجين من أمثال: "أحمد سالم وحسن حلمي ومحمود ذو الفقار".





٤-اتجه للإخراج مند أواخر الأربعينات من القرن الماضي، حيث تخصص في إخراج الأعمال الكوميدية، ومن أشهر أفلامه: "الآنسة حنفي، ابن حميدو، اسماعيل يس في الأسطول، إشاعة حب، الزوجة 13، آه من حواء، أضواء المدينة".





٥-مثل في فيلم واحد هو "بنات الريف" في عام ١٩٤٥.





٦-قدم للسينما أكثر من ٥٠ فيلم، وشارك في تأليف ٧ أفلام.





٧-تزوج من الراقصة تحية كاريوكا، والمطربة ليلى مراد.





٨-ابنه هو الممثل والمخرج زكي فطين عبدالوهاب.





٩-ترفي في الحادي عشر من مايو ١٩٧٢، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.