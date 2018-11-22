بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو ومفاوضات "متولي"

نفى إبراهيم حسن مدير الكرة ببيراميدز مفاوضات النادي مع محمود متولي نجم الإسماعيلي كما أكد استمرار نجم الفريق البرازيلي كينو مع الفريق.





وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الخسارة أو التعادل أمر وارد ولكن يجب أن تكون المنظومة كلها جيدة لأن أخطاء التحكيم تؤثر على مسيرة الفريق".





وأضاف :"أحمل مسئولية تعادلنا مع وادي دجلة لحكام المباراة لأننا نستحق الحصول على ركلة جزاء ولكن حكام مباراة اليوم لم يحتسبوها".





وتابع :"الهدف الذي دخل مرمانا كان يجب احتسابه فاول لعمر جابر".





وأردف قائلاً :"تعاقدنا مع محمود متولي عار تماماً من الصحة والجميع يريد تسويق لاعبيهم على حساب بيراميدز".





واستطرد قائلا :"كينو باق مع بيراميدز ولا أعرف سبب تداول رحيله في وسائل الإعلام لأن هدفنا تدعيم الفريق وليس الإستغناء عنهم".



