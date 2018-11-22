ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو ومفاوضات "متولي"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو ومفاوضات متولي
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 
نفى إبراهيم حسن مدير الكرة ببيراميدز مفاوضات النادي مع محمود متولي نجم الإسماعيلي كما أكد استمرار نجم الفريق البرازيلي كينو مع الفريق.

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"الخسارة أو التعادل أمر وارد ولكن يجب أن تكون المنظومة كلها جيدة لأن أخطاء التحكيم تؤثر على مسيرة الفريق".

وأضاف :"أحمل مسئولية تعادلنا مع وادي دجلة لحكام المباراة لأننا نستحق الحصول على ركلة جزاء ولكن حكام مباراة اليوم لم يحتسبوها".

وتابع :"الهدف الذي دخل مرمانا كان يجب احتسابه فاول لعمر جابر".

وأردف قائلاً :"تعاقدنا مع محمود متولي عار تماماً من الصحة والجميع يريد تسويق لاعبيهم على حساب بيراميدز".

واستطرد قائلا :"كينو باق مع بيراميدز ولا أعرف سبب تداول رحيله في وسائل الإعلام لأن هدفنا تدعيم الفريق وليس الإستغناء عنهم".

واختتم حسن تصريحاته قائلاً :"نحتاج للتعاقد مع لاعبين في مركزي رأس حربة ووسط الملعب المهاجم".
المزيد عن: محمود متولي كينو كورة كرة رياضة بيراميدز الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 3:50:02 AM