الكاميرونية لورنوار تختتم أول أيام مهرجان فيزا فور ميوزيك فى المغرب

اختتمت المطربة الكاميرونية "لورنوار" مسك الختام على فعاليات أول أيام مهرجان فيزا فور ميوزيك، بحفل غنائي كبير على مسرح محمد الخامس، فى قلب العاصمة المغربية الرباط.

وأسدلت لورنوار الستار على آخر فقرات حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان "فيزا"، أو موسيقى بدون تأشيرة، والذي يحتضن هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية، ويعتبر أكبر سوق للمزيكا العالمية في الشرق الأوسط، ويجمع مختلف رواد مجال الموسيقى من فنانين ومنتجين وخبراء من مختلف دول العالم في شكل "ملتقى" و"منتدى" موسيقى لرواد المجال في القارة السمراء وأوروبا وأقاصي آسيا وشمال إفريقيا.