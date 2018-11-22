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عاجل.. أول تصريح من محمد رمضان على حكم حبسه

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:11 ص
عاجل.. أول تصريح من محمد رمضان على حكم حبسه
محمد رمضان
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الفجر الفني
 

قال  الفنان محمد رمضان، ردا على حكم حبسه: "الحمد لله أنا محظوظ فى الدراما بشكل كبير، والحمد لله دايما ربنا بيكرمنى بكيانات كبيرة أعمل معها، وفى مسلسل "ابن حلال"، تعاونت مع الكاتب الموهوب حسان دهشان، والمخرج المتميز إبراهيم فخر، والمنتج الكبير صادق الصباح، وكذلك مسلسلى "الأسطورة"و"نسر الصعيد"، للمؤلف محمد عبد المعطى.

وأضاف رمضان أنه يواصل حاليا تحضيراته لمسلسله الرمضانى الجديد مبكرا، والذى يتعاون من خلاله مع شركة "سينرجى"، لتقديم عمل مختلف أقوى من جميع مسلسلاته السابقة على حد قوله.

وتابع رمضان: "هذا العام بشتغل مع كيان كبير، وهو شركة سينرجى للأستاذ تامر مرسى، شركة لها كيان وتاريخ كبير واشتغلوا مع أهم وأكبر النجوم بالوطن العربى فى مقدمتهم النجم الكبير عادل إمام".

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