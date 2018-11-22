انتحار طبيب نفسي بالبحيرة.. وأصدقائه يفجرون مفاجأة عن الحادث

أقدم طبيب نفسي يدعى إبراهيم أحمد، على الانتحار بالقفز من الطابق التاسع من أعلى برج سكني بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.





وأكد أصدقاء الطبيب النفسي، أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية منذ عام، موضحين أن الضحية كان يعاني الاكتئاب، ووصل إلى أخر مراحله من خلال العلاج بالصدمات الكهربائية.





وأشار أصدقائه أنه في مارس الماضي قال: "مدام أنا كدة كدة رايح لنفس المصير، مرحهوش بسرعة ليه"، أشارة إلى الموت".