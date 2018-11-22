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طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:59 ص
طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح
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علاء خليف
 
أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أن مسئولي ذئاب الجبل يرون فيه مشروع محمد صلاح جديد.

وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بعد تألقي مع المقاولون في الفترة السابقة وانضمامي لمنتخب مصر والمنتخب الأوليمبي زاد اهتمام مسؤولي المقاولون بي بشكل كبير، حيث يعتبروني مشروع محمد صلاح جديد".

وأتم: " تكرار تجربة محمد صلاح في المقاولون مجددًا أمر مهم بالنسبة للنادي وإدارته، حيث سيؤكد ذلك على وجود "سحر" داخل المقاولون العرب".

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