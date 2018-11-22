طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح

أكد طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أن مسئولي ذئاب الجبل يرون فيه مشروع محمد صلاح جديد.





وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بعد تألقي مع المقاولون في الفترة السابقة وانضمامي لمنتخب مصر والمنتخب الأوليمبي زاد اهتمام مسؤولي المقاولون بي بشكل كبير، حيث يعتبروني مشروع محمد صلاح جديد".





وأتم: " تكرار تجربة محمد صلاح في المقاولون مجددًا أمر مهم بالنسبة للنادي وإدارته، حيث سيؤكد ذلك على وجود "سحر" داخل المقاولون العرب".



