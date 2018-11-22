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طاهر محمد طاهر: بكيت من أجل الأهلي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:46 ص
طاهر محمد طاهر: بكيت من أجل الأهلي
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علاء خليف
 
كشف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب أنه خاض اختبارات المقاولون مرتديًا قميص الأهلي.

وقال "طاهر" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " كابتن السيد السقا نجم الاسماعيلي السابق كان صديق والدي وعندما شاهدنا ألعب كرة القدم عرض علي والدي الخضوع للاختبار في المقاولون خاصة وأنه كان صديقًا لكابتن ريعو المسؤول عن ناشئي المقاولون في ذلك الوقت".

وأتم: " خضت اختبارات المقاولون العرب وأنا "طفل" مرتديًا قميص الأهلي وبكيت لعدم اللعب ضمن صفوف القلعة الحمراء".
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