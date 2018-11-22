برلماني يتقدم ببيان ضد مهرجان المبدعات العرب
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 02:41 صنعيم يوسف
قال النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل ضد ما يسمى بـ"مهرجان المبدعات العرب"، في الإسماعيلية، مؤكدا: "ده لا مهرجان ولا دول مبدعات".
وشدد "بيومي"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، على أن هؤلاء تجرأوا ووضعوا أسماء مؤسسات كبيرة، ومن المفترض أنهم أخذوا موافقات مسبقة، متسائلا: "من أين جاؤوا بهذه الجرأة".
وطالب النائب البرلماني بـ"حساب كبير جدا وسريع"، للمسئولين عن هذا الحدث.
وشدد "بيومي"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، على أن هؤلاء تجرأوا ووضعوا أسماء مؤسسات كبيرة، ومن المفترض أنهم أخذوا موافقات مسبقة، متسائلا: "من أين جاؤوا بهذه الجرأة".
وطالب النائب البرلماني بـ"حساب كبير جدا وسريع"، للمسئولين عن هذا الحدث.
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