برلماني يتقدم ببيان ضد مهرجان المبدعات العرب



وشدد "بيومي"، في مداخلة مع برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، على أن هؤلاء تجرأوا ووضعوا أسماء مؤسسات كبيرة، ومن المفترض أنهم أخذوا موافقات مسبقة، متسائلا: "من أين جاؤوا بهذه الجرأة".



وطالب النائب البرلماني بـ"حساب كبير جدا وسريع"، للمسئولين عن هذا الحدث.

قال النائب مجدي بيومي، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببيان عاجل ضد ما يسمى بـ"مهرجان المبدعات العرب"، في الإسماعيلية، مؤكدا: "ده لا مهرجان ولا دول مبدعات".