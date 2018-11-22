حالة الطقس اليوم الاربعاء الخميس 22/11/2018 في تونس

يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الخميس 22/11/2018 في تونس؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 22/11/2018 على تونس:-





أريانة 13° القيروان 14° باجة 10° برداو 13° بزرته 11° بن عروس 13° بن قردان 17° تطاوين 15° توزر 15° تونس 13° جندوبة 9° سوسة 15° سيدي بوزيد 13° صفاقس 13° قابس 14° قفصة 14° مدنين 15° مـنسـتير 15° منوبة 13° نابل 13°



