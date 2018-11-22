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أسعار الخضروات اليوم الخميس 22 ـ 11 ـ 2018 بالإسماعيلية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
أسعار الخضروات اليوم الخميس 22 ـ 11 ـ 2018 بالإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 8 الي 10 جنيهات، والبسلة الخضراء 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، الثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 6 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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