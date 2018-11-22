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عاجل.. الأهلي يبدأ البحث عن خليفة كارتيرون

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:33 ص
عاجل.. الأهلي يبدأ البحث عن خليفة كارتيرون
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ريهام عبدالمحسن
 
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي كلف خالد مرتجي بتجهيز سير ذاتية لمدربين أجانب تحسباً لأي نتيجة أمام الوصل الإماراتي والتي سيرحل على إثرها كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق.

ويلتقي الأهلي أمام الوصل اليوم الخميس في إياب دور ال16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وأكد مهيب أن الخطيب سيعود إلى مصر 2 ديسمبر بعد إجراؤه لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا لإزالة ورم حميد في رقبته.
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