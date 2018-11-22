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"الوصل": تذاكر مباراة الأهلي نفدت بعد ساعات من طرحها

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:29 ص
الوصل: تذاكر مباراة الأهلي نفدت بعد ساعات من طرحها
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ريهام عبدالمحسن
 
أكد حميد يوسف المشرف العام على الكرة بنادي الوصل الاماراتي أن النادي الأهلي حصل على نسبته كاملة من تذاكر مباراة الفريقين غدًا في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد للاندية الأبطال.

وأضاف "يوسف" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " تذاكر مباراة الأهلي والوصل نفدت بعد ساعات من طرحها للجمهور، وأتوقعها مباراة جماهيرية بنسبة كبيرة".

وأردف: " علاقة الشعبين المصري والاماراتي كانت دائمًا علاقات طيبة".

وأتم: "مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل خرجت بصورة رائعة على مستوي الاستقبال والتنظيم والحضور الجماهيري وان شاء الله مباراة الغد تخرج بصورة طيبة أيضًا".
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