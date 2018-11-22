عاجل.. ميدو يكشف لـ"الفجر الرياضي" حقيقة تدريب المصري

كشف أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق لنادي الزمالك حقيقة توليه تدريب نادي المصري البورسعيدي."





وكانت تقارير صحفية أشارت لاقتراب العالمي من تولي تدريب المصري بعدما استقرت إدارة المصري على رحيل ميمي عبدالرازق بسبب عدم تحقيق أي فوز منذ توليه تدريب الفريق.



