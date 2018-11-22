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أسامة كمال عن واقعة شطب محمد صلاح من "نجريج": "كمل فرجة يا وزير"

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:05 ص
أسامة كمال عن واقعة شطب محمد صلاح من نجريج: كمل فرجة يا وزير
محمد صلاح
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الفجر الفني
 

تطرق الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، حلقة الأربعاء، للواقعة التي شهدت شطب اللاعب المصري محمد صلاح، من مركز شباب "نجريج".

 

ووجه كمال، انتقادات للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قال فيها:"وزير الشباب فى حكومة مصر كان لازم يبقى صاحب موقف، يا خسارة يا د. اشرف، يا خسارة عدت عليك؟ طب ممكن افهم سعادتك ممكن تتدخل أمتى لما واحد من شباب مصر اللى يفرحوا، الصحافة طالعة وبفخر تقول ان عضويته اتشطبت من مركز شباب وحضرتك بتتفرج؟ كمل فرجة يا معالى الوزير.. في موضوع بقينا كلنا فيه فرجة".

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