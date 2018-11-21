ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ميمي عبد الرازق يفتح النار على لجنة المسابقات واتحاد الكرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:57 م
ميمي عبد الرازق يفتح النار على لجنة المسابقات واتحاد الكرة
طباعة
علاء خليف
 

فتح ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري البورسعيدي النار علي لجنة المسابقات واتحاد الكرة بعد خسارة الفريق أمام حرس الحدود بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الـ15 للدوري المصري.

وأكد "عبد الرازق" في تصريحات لفضائية "أون سبورت" أن المصري يتعرض لظلم كبير بسبب نقل مبارياته خارج بورسعيد"، وتسائل: " لماذا أخوض مباراة الحرس علي ملعب المكس؟ ومن يضمن لي خوض مباراة الدور الثاني في بورسعيد".

وأضاف: "كيف يعقل أن أخوض مباراة في كأس مصر بعد 48 ساعة من مباراة حرس الحدود اليوم في الدوري حتى لو كان الخصم فريق ضعيف"، مشددًا أن لجنة المسابقات تكيل بمكيالين وأنه لن يكون "كبش فداء".

وتابع: " لم أبخل علي المصري بأي شيئ واريد فقط خوض مبارياتي على استاد بورسعيد حتي لو بدون جمهور، وأضع الآن الصورة كاملة أمام جماهير بورسعيد وأترك الأمر كاملًا لهم".

وعن فقدانه السيطرة على اللاعبين قال: " ماذا يريدون أن أفعل مع اللاعبين، هل احضر سلاح ناري وأطلق عليهم النار".

المزيد عن: ميمي عبد الرازق المصري والجيش المصري الدوري المصري اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الزمالك
x
19:00
الداخلية
كأس زايد للأندية الأبطال
الوصل - الإمارات
x
17:30
الأهلي - مصر
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفتح
x
13:45
أحد
الحزم
x
16:50
الفيحاء
الوحدة
x
17:20
الباطن
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/22/2018 12:40:00 AM