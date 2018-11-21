ميمي عبد الرازق يفتح النار على لجنة المسابقات واتحاد الكرة





فتح ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري البورسعيدي النار علي لجنة المسابقات واتحاد الكرة بعد خسارة الفريق أمام حرس الحدود بنتيجة 3-0 في لقاء الجولة الـ15 للدوري المصري.





وأكد "عبد الرازق" في تصريحات لفضائية "أون سبورت" أن المصري يتعرض لظلم كبير بسبب نقل مبارياته خارج بورسعيد"، وتسائل: " لماذا أخوض مباراة الحرس علي ملعب المكس؟ ومن يضمن لي خوض مباراة الدور الثاني في بورسعيد".





وأضاف: "كيف يعقل أن أخوض مباراة في كأس مصر بعد 48 ساعة من مباراة حرس الحدود اليوم في الدوري حتى لو كان الخصم فريق ضعيف"، مشددًا أن لجنة المسابقات تكيل بمكيالين وأنه لن يكون "كبش فداء".





وتابع: " لم أبخل علي المصري بأي شيئ واريد فقط خوض مبارياتي على استاد بورسعيد حتي لو بدون جمهور، وأضع الآن الصورة كاملة أمام جماهير بورسعيد وأترك الأمر كاملًا لهم".





وعن فقدانه السيطرة على اللاعبين قال: " ماذا يريدون أن أفعل مع اللاعبين، هل احضر سلاح ناري وأطلق عليهم النار".



