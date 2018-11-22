"الغيطي" يكشف عن مفاجآت جديدة في اعترافات خطيبة طالب الرحاب المقتول

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن مفاجآت جديدة في اعترافات حبيبة أشرف، خطيبة طالب الرحاب المقتول بسام، لافتًا إلى أن حبيبة نشرت فيديو الذي أكدت خلاله أنها بريئة وأنه لا بد أن.



وعرض "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، مساء الأربعاء، تسجيل صوتي لحبيبة أكدت فيه، أنها ظلمت في هذه القضية، وأن بسام كان شخص يعيش معها منذ طفولتها، وكان يغير عليها منذ أن كانت في الإعدادية، موضحًا أن هذه الفتاة في التحقيقات قالت إنها كانت تقيم معه كما الأزواج، وتحت علم والدها ووالدتها، وهي تحاول أن تجعل القتل دفاع عن الشرف، بينما والدها في اعترفاته قال إن بسام كان ينوي الإبلاغ عن جرائمه فقام بقتله قبل أن يبلغ عنه، معقبًا: "هذه الحادثة فردية لكنها فيها عبرة".



وتابع، أن هذا أب سوابق صدر بحقه أحكام كثيرة، معقبًا: "هيربي إزاي حتى صورته مع بنته مش طبيعية".

