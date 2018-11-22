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برلماني يكشف تفاصيل مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والحكومي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:06 ص
برلماني يكشف تفاصيل مقترح منع الأطباء من الجمع بين العمل الخاص والحكومي
النائب عصام الفقي
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أمنية فوزي
 
كشف النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل مقترحه الخاص بمنع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع الخاص والحكومي، مؤكدًا أنه لا بد أن يتفرغ الطبيب تمامًا للعمل بالمستشفيات الحكومية بدون أن يشتت تركيزه في العيادات الخاصة.

ولفت "الفقي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن بعض الأطباء يستغلون المستشفيات الحكومية في العمل بالعيادات الخاصة.

وأكد أن المستشفى الحكومية هي من أعطت للطبيب المشهور اسمه، وأنه يجب أن يتم تقنين هذه المسألة، موضحًا أن هذا المقترح يفتح الباب أمام الأطباء الشباب، وأنه يتم تخيير الطبيب بين العمل بالمستشفيات الحكومية أو العمل بالعيادات الخاصة.

وأضاف أنه طالب وزير التربية والتعليم بأن يطبق هذا المقترح مع المعلم الذي يعطي دروسًا خصوصية؛ بألا يتقاضى أجرًا من الحكومة، ويُحاسب على الضرائب.
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