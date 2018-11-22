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رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمياط: تجربة التخلص من القمامة "صحيًا" تطبق لأول مرة في مصر

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:13 ص
رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمياط: تجربة التخلص من القمامة صحيًا تطبق لأول مرة في مصر
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رقية جمال
 
قال اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، إن المدفن الصحي للقمامة أول تجربة في مصر، وتقام في دول أوروبا، مشيرًا إلى أنه تلقى فكرة المدفن الصحي الذي يقوم على وجود عدد من صناديق القمامة تحت الأرض يتم رفعها بنظام الهيدروليك لتفريغها بسيارات المكبس، التي تحملها بدورها لمصنع تدوير القمامة، ووافقت على تنفيذها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن غرض المدفن لتحقيق بيئة نظيفة، ومظهرها حضاري وجمالي، وتكلفتها متوسطة، فالصندوق يتكلف حوالي 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنهم سيبدأون بالمستشفيات والمدارس، والمناطق ذات الكثافة العالية.

وأكد أن تجربة التخلص من القمامة صحيًا تطبق لأول مرة في مصر، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تدعمهم بشكل قوي، وهي مرحبة بأي أفكار خارج الصندوق.
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