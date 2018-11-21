الدوسري والشهراني.. الأكثر مشاركة وتسجيلاً مع المنتخب السعودي
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:50 معمر عبدالعزيز
احتل ثنائي المنتخب السعودي لكرة القدم، سالم الدوسري وياسر الشهراني، صدارة قائمة أكثر لاعبي الأخضر مساهمة في إحراز الأهداف والمشاركة بالمباريات خلال منافسات عام 2018.
وينفرد سالم الدوسري بصدارة أكثر لاعبي منتخب السعودية مساهمة في تسجيل الأهداف في عام 2018، برصيد 4 أهداف، حيث أحرز 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، خلال مشاركته مع الأخضر في 13 مباراة.
وجاء محمد السهلاوي في المركز الثاني، بعدما ساهم بإحراز 3 أهداف خلال مشاركته في 9 مباريات مع منتخب السعودية لكرة القدم عام 2018، بالتساوي مع يحيى الشهري الذي لعب 12 لقاءً.
وحل عبدالرحمن غريب رابعًا، بعدما ساهم في تسجيل هدفين خلال مشاركته في 3 مباريات فقط، يليه محمد الكويكبي برصيد هدفين في 5 لقاءات، بالتساوي مع تيسير الجاسم الذي شارك مع منتخب السعودية لكرة القدم في 10 مواجهات عام 2018.
فيما تواجد سلمان الفرج في قائمة أكثر لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم مساهمة في تسجيل الأهداف في عام 2018، برصيد هدفين خلال 10 مباريات، ثم عبدالله عطيف الذي ساهم بإحراز هدفين مع الأخضر في 13 لقاء.
ويُعد النجم ياسر الشهراني أكثر لاعبي منتخب السعودية لكرة القدم مشاركة في المباريات خلال عام 2018، بعدما خاض 15 لقاءً مع الأخضر.
وخاض منتخب السعودية مواجهتين وديتين، استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، حيث نجح في الفوز على نظيره اليمني بهدف دون رد، قبل أن يتعادل إيجابيًّا مع الأردن.
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