الدوسري والشهراني.. الأكثر مشاركة وتسجيلاً مع المنتخب السعودي

احتل ثنائي المنتخب السعودي لكرة القدم، سالم الدوسري وياسر الشهراني، صدارة قائمة أكثر لاعبي الأخضر مساهمة في إحراز الأهداف والمشاركة بالمباريات خلال منافسات عام 2018.





وينفرد سالم الدوسري بصدارة أكثر لاعبي منتخب السعودية مساهمة في تسجيل الأهداف في عام 2018، برصيد 4 أهداف، حيث أحرز 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، خلال مشاركته مع الأخضر في 13 مباراة.





وجاء محمد السهلاوي في المركز الثاني، بعدما ساهم بإحراز 3 أهداف خلال مشاركته في 9 مباريات مع منتخب السعودية لكرة القدم عام 2018، بالتساوي مع يحيى الشهري الذي لعب 12 لقاءً.



