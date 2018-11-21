إصابه 5 أشخاص بينهم 3 أطفال عقرتهم سلعوه بملوي جنوب المنيا

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مستشفى ملوي العام، يفيد وصول كلا من: برتي بيتر اسحاق، 4سنوات، بيشوي سامي صدقي، 7سنوات، سهيله صابر ثروت،7سنوات، حسن مسلم حسن،48عاماة، مدرس، حامد شعبان فتحي،23 عاما،جميعهم من اهالي قريه نواي احدي القري التابعه إداريا إلى مركز ملوي.



وبسؤال المصابين أكدوا أنه ما عقرهم سلعوه، جاء ذلك وسط حالة من الذعر التي انتابت أهالي القرية عقب مطاردة السلعوة للأطفال والكبار في الشوارع.