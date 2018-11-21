"قهوه أشرف عبدالباقي" يتصدر ترند "تويتر مصر"
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:51 مشيماء عطية
تصدر هاشتاج" قهوة أشرف عبدالبارقي"، الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر".
ويأتي ذلك بعد نجاح برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، عبر فضائية "الحياة".
يذكر أن أشرف "عبدالباقي" يعيش انتعاشة فنية بعد نجاح مسرحية "جريما في المعادي"، والذي يخرجها حاليًا على مسرح الريحاني.
ويأتي ذلك بعد نجاح برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، عبر فضائية "الحياة".
يذكر أن أشرف "عبدالباقي" يعيش انتعاشة فنية بعد نجاح مسرحية "جريما في المعادي"، والذي يخرجها حاليًا على مسرح الريحاني.
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