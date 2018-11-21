إبراهيم حسن: أخطاء التحكيم سبب التعادل أمام وادي دجلة





قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية عديدة، خلال مباراته اليوم أمام وادي دجلة، والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وتحدث مير الكرة عقب نهاية اللقاء :"لنا ضربة جزاء صحيحة عقب الهدف، الذي سجلناه، والمباراة كانت عصبية للغاية بسبب طاقم التحكيم".





وأضاف :"لا أعلم سبب هذه الأخطاء، التي يتم ارتكابها معنا.. هل هناك اتجاه لعدم فوزنا في المباراة؟، مش عايزين بيراميدز يكسب أو يلعب قولولنا.. أخسر أو أتعادل معنديش مشكلة، ولكن بشرف، ليس بهذه الأخطاء الفجة، التي يتم ارتكابها في مبارياتنا".





وتابع :"تحدثت مع الحكم عقب المباراة وأكدت له أن هدف دجلة جاء من خطأ لم يحتسبه، وإذا ثبت عكس ذلك سأترك مجال كرة القدم نهائيًا".





وحول خسارة المصري البورسعيدي أمام الحدود بثلاثية قال :"الفريق البورسعيدي يمتلك لاعبين أصحاب خبرات، وقادرين على تخطي الكبوة، التي يعيشها الفريق واستعادة نغمة الانتصارات مرة جديدة".





وكانت مباراة وادي دجلة وبيراميدز، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري.



