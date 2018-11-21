القبض على عضو لجنة الأخلاقيات بالفيفا بتهمة الفساد

ألقت قوات الشرطة الماليزية القبض على سوندرا راجو عضو لجنة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لاتهامه في قضايا فساد.





وأفاد موقع راديو مونت كارلو الفرنسي بأن الشرطة الماليزية ألقت القبض على سوندرا راجو بتهم فساد، حيث بدأت لجنة مكافحة الفساد المحلية بإجراء تحقيق موسع.





وأعلن الفيفا في بيان بحسب ما ذكر الموقع بأنه أوقف سوندرا راجو عضو لجنة القيم التابعة له بعد أن استجوبته وحدة لمكافحة الفساد في بلده ماليزيا.





وأكد الفيفا أن السيد راجو لن يشارك في أي أنشطة مستقبلية ما دامت التحقيقات متواصلة.





وأشار الموقع إلى أنه لم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالتحقيقات أو الاتهامات الموجهة لراجو، وأن الشرطة المحلية ألقت القبض عليه خلال عودته من زيارته للفيفا في زيورخ.





كما ذكر موقع ذا ماليزيان إنسايت بأن راجو قدم استقالته كمدير لمركز التحكيم الدولي الآسيوي على إثر هذه القضية، حيث ذكر محامي راجو إنه يرغب في حماية اسم المؤسسة.





وتشكلت لجنة القيم التابعة للفيفا في 2012 وبعد تفجر فضيحة فساد في 2015، فرضت اللجنة إيقافا على عشرات الأشخاص منهم 40 مسؤولا واجهوا اتهامات في الولايات المتحدة، وراجو عضو في الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم بالفيفا.



