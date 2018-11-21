كاتي بيري المغنية الأعلى أجر في العالم لعام 2018

في تقرير نشره موقع فوربيس، كشف عن تربع النجمة كاتي بيري على قمة قائمة المغنيات الأعلى أجر في العالم بعد تقاضيها لـ 83 مليون دولار على مدار العام من مجمل حفلاتها الغنائية.

ومن الأشياء التي ساهمت في وصول كاتي لهذا المستوى، انضمامها للجنة تحكيم برنامج أمريكان أيدول، وتقاضيها مقابل ذلك 20 مليون دولار.

وفي المركز الثاني جاءت النجمة تايلور سويفت التي حصدت 80 مليون دولار على مدار العام.