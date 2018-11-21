"الزراعة": لا يوجد أي قوانين أو معاهدات دولية تمنع تصدير القطط والكلاب

قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه لا يوجد أي قوانين أو معاهدات دولية تمنع تصدير القطط والكلاب إلى أي دولة بالعالم.





وأضاف في حواره لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه لأول مرة يتم تصدير القطط والكلاب للخارج، ولا يوجد ما يمنع ذلك، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أجرت الفحوصات لتلك الحيوانات للتأكد من مدى صحتها، وخلوها من مرض السعار.



