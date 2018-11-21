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"الزراعة": لا يوجد أي قوانين أو معاهدات دولية تمنع تصدير القطط والكلاب

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:50 م
الزراعة: لا يوجد أي قوانين أو معاهدات دولية تمنع تصدير القطط والكلاب
حامد عبد الدايم
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رقية جمال
 
قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه لا يوجد أي قوانين أو معاهدات دولية تمنع تصدير القطط والكلاب إلى أي دولة بالعالم.

وأضاف في حواره لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه لأول مرة يتم تصدير القطط والكلاب للخارج، ولا يوجد ما يمنع ذلك، والهيئة العامة للخدمات البيطرية أجرت الفحوصات لتلك الحيوانات للتأكد من مدى صحتها، وخلوها من مرض السعار.

وذكر أن مصدري القطط والكلاب للخارج عادة لا يكتبون اسم البلدان المصدر لها"، مشيرًا إلى أن الشحنة المصدرة تشمل 2400 قطة و1700 كلب من سلالات متنوعة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الاشتراطات الدولية المعنية بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.
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