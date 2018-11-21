مدرب الفتح عن مواجهة أُحد: هدفنا النقاط الثلاث

أكد المدير الفني لفريق الفتح السعودي، التونسي فتحي الجبال، أنه يسعى لاقتناص نقاط مباراة أُحد، في افتتاح الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد الجبال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أُحد، عن رغبته الشديدة في تحقيق نتيجة إيجابية والظفر بنقاط اللقاء، واصفًا المواجهة بالصعبة، خاصة أن فريق أُحد يُقدم مستويات جيدة ويمتاز باللعب السريع.





وقال الجبال: "نعتزم بدء الجولة العاشرة بتحقيق الفوز في مواجهة فريق أُحد للحصول على النقاط الثلاث، من أجل تغيير الصورة التي ظهر بها الفريق، وهو ما تم تحديده للاعبين بشكل واضح".





واختتم بقوله: "الفريق المنافس يحمل نفس الأهداف والرغبة في الفوز، مما يجعلنا أحرص على تحقيق أكبر استفادة من المباراة لإسعاد جماهيرنا وتقديم لقاء كروي يرضي محبي النموذجي".



