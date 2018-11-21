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المريخ السوداني يكتسح اتحاد الجزائر بالبطولة العربية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:48 م
المريخ السوداني يكتسح اتحاد الجزائر بالبطولة العربية
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الفجر الرياضي
 
حقق المريخ السوداني فوزًا كبيرًا، على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة العربية.

سجل أهداف المريخ كل من محمد عبدالرحمن "هاتريك"، وهدف لخالد النعسان، فيما أحرز محمد الأمين حاميه هدف الفريق الجزائري الوحيد.

بهذا الفوز العريض وضع الفريق السوداني قدمًا في دور الثمانية للبطولة العربية.

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