نصائح ذهبية جربيها أثناء اختيار نكهة كيكة الزفاف

في ظل اهتمام الكثيرات من العرائس بإيجاد الشكل المميز لكيكة الزفاف، تتغافل بعضهن ضرورة توافر النكهة التي تناسب جميع أذواق المدعويين إلى الحفل، لذا سنقدم لكِ عزيزتي بعض النصائح الهامة التي يجب عليكِ إتباعها لاختيار النكهة وأهم الأسس التي يجب الارتكاز عليها، فيما يلي:









1- تذوقي مختلف النكهات:





في البداية وقبل أي شىء، لابد لكِ من التركيز جيدًا على أهمية تذوّق مختلف النكهات قبل اختيار النكهة التي تريدينها لحفل زفافكِ، فلربما هناك شىء مميز وأنتي لم تتذوقي.





كما لا تعتمدي فقط على الشكل، بل احرصي على اختيار النكهة الموسمية وبخاصة إذا كانت مرتكزة على الفواكه المتنوعة.









2- الابتعاد عن النكهات الغريبة:





مهما كانت النكهة التي تذوقتيها جميلة ومقبولة لديكِ، فننصحكِ بالابتعاد تمامًا عنها خاصة إذا كانت من النكهات الغريبة والغير مألوفة بالنسبة للجميع.





بل لا تترددي مُطلقًا باختيار نكهة الكعكة الاعتيادية، مثل الفانيليا والفراولة والشوكولا التي يلقى مذاقها إهتمام كافة المدعوين.









3- عدم اختيار نكهة واحدة:





من المهم كثيرًا لكِ عدم الوقوع في فخ اختيار النكهة الواحدة غير آبهة بالأذواق المختلفة للمدعوين الذين سينزعجون حتمًا من هذا التصرف.





لذا حاولي قدر المستطاع التنويع في النكهات، وبخاصة عندما يتم تقديم القوالب على كل طاولة خلال السهرة.









4- اعتماد النكهات الطازجة:





حتى تضمنين لنفسكِ الاستمتاع بيوم جيد، لا تنسي أن تطلبي من القائمين على الحفل تحضير كيكة الزفاف قبل يوم فقط من الزفاف.





ناهيكِ عن تخصيص عناية ضرورية بحفظ موادها وتبريدها عند اللازم، لأنّ محتويات الكيكة قابلة للتلف سريعًا.