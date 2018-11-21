الملك سلمان يأمر بالإفراج عن المواطنين المعسرين في الحدود الشمالية

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوق مالية في منطقة الحدود الشمالية، وسداد ديونهم التي لا تفوق مليون ريال.







ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الأربعاء، أن "الملك سلمان بن عبد لعزيز وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين من المواطنين في المنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبُت إعسارهم شرعاً، وسداد المبالغ المترتبة عليهم".