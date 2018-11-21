ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الملك سلمان يأمر بالإفراج عن المواطنين المعسرين في الحدود الشمالية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:45 م
الملك سلمان يأمر بالإفراج عن المواطنين المعسرين في الحدود الشمالية
الملك سلمان
طباعة
وكالات
 
أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق سراح جميع المواطنين السعوديين الموقوفين بقضايا حقوق مالية في منطقة الحدود الشمالية، وسداد ديونهم التي لا تفوق مليون ريال.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أمس الأربعاء، أن "الملك سلمان بن عبد لعزيز وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المُعسرين من المواطنين في المنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال، وثبُت إعسارهم شرعاً، وسداد المبالغ المترتبة عليهم".



وجاءت مبادرة العاهل السعودي بالتزامن مع زيارته إلى منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء.
المزيد عن: المواطنين الملك سلمان المعسرين الشمالية السعودية الحدود الإفراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
3
x
17:15
3
بتروجيت
حرس الحدود
3
x
17:15
0
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
1
x
20:00
2
الانتاج الحربي
وادي دجلة
1
x
20:00
1
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
4
x
19:30
1
إتحاد الجزائر - الجزائر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 11:00:01 PM