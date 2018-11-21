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خيسوس يُركز مع لاعبي الهلال على التمرير والحركة بدون كرة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:42 م
خيسوس يُركز مع لاعبي الهلال على التمرير والحركة بدون كرة
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عمر عبدالعزيز
 
تابع فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراة الفيصلي في الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهل المدرب البرتغالي جورجي خيسوس، مران الهلال الجماعي، بتدريبات التمرير والتحرك بدون كرة، كما فرض تطبيقات فنية على كيفية بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل سليم.

وأدى لاعبو الهلال الدوليون مرانًا استرجاعيًّا بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي، فيما التحق الحارس العماني الدولي علي الحبسي بالتدريبات الجماعية اليوم.

وشارك سالم الدوسري في جزء من مران الفريق الجماعي اليوم، بعد معاناته من كدمة في مشط القدم خلال تواجده من المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.

ومن المُقرر أن يجري الهلال مرانًا مغلقًا، مساء يوم غد الخميس، استعدادًا لمباراة الفيصلي المقبلة.
المزيد عن: كأس دوري الأمير محمد بن سلمان سالم الدوسري جورجي خيسوس تدريبات الهلال الهلال السعودي
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