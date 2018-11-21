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اليوم.. جيسون ديرولو يصل القاهرة استعدادًا لأولى فعاليات "ايجبت كاليندر"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:44 م
اليوم.. جيسون ديرولو يصل القاهرة استعدادًا لأولى فعاليات ايجبت كاليندر
جيسون ديرولو
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أحمد رمضان متولي
 

يصل اليوم، نجم الغناء الأمريكي العالمي جيسون ديرولو، ليقيم أولى حفلاته في مصر والشرق الأوسط بمشاركة النجم تامر حسني، والمقرر لها غدًا في الجامعة البريطانية لتدشين "ايجبت كاليندر"، وهي خريطة الأحداث الترفيهية التي ستعمل علي جذب أهم نجوم العالم في مصر طوال العام خاصة نجوم الغناء والأحداث الرياضية الكبرى.

 

ويعد هذا الحفل العالمي هو الأول لسلسلة فعاليات دوليه كبري تم التعاقد عليها.

اليوم.. جيسون ديرولو يصل القاهرة استعدادًا لأولى فعاليات "ايجبت كاليندر"
اليوم.. جيسون ديرولو يصل القاهرة استعدادًا لأولى فعاليات "ايجبت كاليندر"
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