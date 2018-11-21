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"مصطفى" يكشف عن نسبة التراجع الحقيقى فى أسعار السيارات الأوربية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:44 م
مصطفى يكشف عن نسبة التراجع الحقيقى فى أسعار السيارات الأوربية
اللواء حسين مصطفى
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رقية جمال
 
قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، وخبير السيارات، إن "أسعار السيارات لن تنخفض في يناير بعد خفض الجمارك.

وأضافن في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن التخفيض الجمركي المرتقب علي سعر للسيارات الأوروبية أكثر من 1600 سي سي، ستنخفض من 5 إلى 7% والسيارات الأكثر من 2000 سي سي تنخفض بنسبة أكثر من 15%.

وذكر أن "التخفيضات الماضية لأسعار السيارات الأوربية لم يشعر المستهلك به ولم يستفد منها، وطوال هذه الفترة لم تنخفض أسعار السيارات لعدة أسباب هي ارتفاع أسعار موديلات السيارات الجديدة في بلد المنشأ وارتفاع معدل التضخم الذي يعانى منه الاقتصاد المصري يؤدى إلى زيادة الأسعار أيضا خلال الفترة الأخيرة".
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