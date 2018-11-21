"المالية": سنلغى جمارك السيارات الأوروبية ولكن هنفرض 14% ضريبة

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أنه لا تأجيل لاتفاقية الشراكة بشأن جمارك السيارات المستوردة من أوروبا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق صفر جمارك على السيارات الأوروبية اعتبارا من أول يناير 2019.



وأوضح "عبدالعزيز"ـ خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن وزارة التجارة هي الجهة المعنية باتفاقية الشراكة الأوروبية الخاصة بفرض الجمارك على السيارات.



ولفت مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إلى أن هناك 14% ضريبة قيمة مضافة ثابتة ومطبقة على السيارات من قبل.

