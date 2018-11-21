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أسطورة حراسة بايرن ميونيخ مُرشح لرئاسة البافاري

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:37 م
أسطورة حراسة بايرن ميونيخ مُرشح لرئاسة البافاري
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن حارس المرمى الدولي السابق أوليفر كان، هو أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس نادي بايرن ميونيخ، عندما يقرر رئيسه الحالي أولي هونيس التخلي عنه.

وسبق أن أشرف أوليفر كان، على ثلاثي حراسة مرمى الأخضر السعودي، وليد عبدالله ومحمد العويس وعبدالله المعيوف، قبل انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا.

ومن المتوقع أن يعاد انتخاب هونيس، رئيسا لولاية جديدة في نوفمبر 2019، إلا أن صحيفة "بيلد"، كشفت أن الحارس السابق للنادي البافاري، هو المفضل من قبل هونيس لتولي مهامه خلفا له.

وسبق للحارس الألماني أن قال تصريحا عام 2003 عندما كان لا يزال يدافع عن ألوان النادي البافاري: "لا يمكنني أن أتخيل رئيسا للنادي أفضل مني".

وكان النجم السابق لبايرن والمنتخب لوثار ماتيوس، قد اعتبر أن كان هو الشخص الأمثل لخلافة هونيس الذي أمضى نحو خمسة عقود في بايرن، من لاعب على المستطيل الأخضر الى مدير للفريق، فرئيس للنادي.

وكتب ماتيوس في صحيفة بيلد، إن كان هو أحد وجوه بايرن ميونيخ، يحمل الحمض النووي للنادي ويعرف كرة القدم ، وكان طموحا دائما، وواصل تثقيف نفسه حتى في الأمور المالية، لذلك أنا على ثقة بأنه قادر على قيادة بايرن في المستقبل".
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