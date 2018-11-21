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"مصنعي السيارات": المستهلك لن يشعر بإنخفاض أسعار المركبات الأوروبية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:40 م
مصنعي السيارات: المستهلك لن يشعر بإنخفاض أسعار المركبات الأوروبية
خالد سعد
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رقية جمال
 
قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن "كل عام تخرج شائعات بتخفيض الجمارك على السيارات، مما يسبب جمود في سوق السيارات، ولا تحدث تلك القرارات".

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن "المستهلك لا يشعر بانخفاض أسعار المركبات الأوروبية نتيجة زيادة تكلفة المنتج في الشركة الأم وفرض رسوم جديدة منها ضريبة القيمة المضافة وغيره".

فيما قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة سيارات مصر، إن "مصر بها أغلى سعر لبيع العربيات في العالم".

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "هناك عربيات زيرو جمارك منذ 3 سنوات، ولكنها تباع بأسعار خيالية، وللأسف المواطن لا يعرف ذلك، ولا نستطيع محاسبة الوكيل على تلك المشكلة".
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