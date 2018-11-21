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مختار مختار يعلق على ترشيحه لقيادة الأهلي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:36 م
مختار مختار يعلق على ترشيحه لقيادة الأهلي
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علي نبوي
 
وجه مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، الشكر إلى لاعبيه عقب الفوز الثمين على الإسماعيلي قي عقر داره بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مختار مختار عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على الفوز الهام حدا على فريق بحجم الإسماعيلي، وأشكر اللاعبين على ما قدمواه طوال اللقاء".

وواصل :"طالبة من اللاعبين استغلال الحالة السيئة التي يعاني منها الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة، وترجمتها لصالحنا، وهو ماتحقق، واشكر اللاعبين على هذه الروح، والشكل الذي يظهروا به".

وحول ترشيحه لتدريب الأهلي قال :"شرف لأي مدرب أن يرتبط إسمه بالنادي الأهلي، أو منتخب مصر".

المزيد عن: مختار مختار تدريب الأهلي الأهلي الإنتاج الحربي الإسماعيلي
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