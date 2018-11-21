اختتام المعرض والمؤتمر السعودي للصيدلة والمختبرات الطبية

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية والذي افتتحه يوم الاثنين الماضي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع ونظمته العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون الأكاديمي مع جمعية الصيدلة السعودية والجمعية السعودية لعلوم المختبرات الاكلينيكية.



وقال الرئيس التنفيذي للعربية الأولى بلال البرماوي إن المعرض والمؤتمرين المصاحبين شهدوا حضورًا كبيرًا على مدى ثلاثة أيام وبمشاركة من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في صناعة وتسويق الأدوية وأجهزة ومستلزمات المختبرات الطبية.



وأضاف، أن المعرض حظي بإقبال وتفاعل ملحوظ من المصنعين والموردين تمثل بعقد صفقات تجارية واتفاقيات خلال أيام المعرض، فضلاً عن التواصل مع مجموعة من الجهات الحكومية المتخصصة في القطاع الصحي.



من جانب آخر، أشاد البروفسور خالد الحربي رئيس جمعية المختبرات بالحضور الكبير من الطلبة والممارسين الصحيين وأثنى على المستوى المتميز للجلسات العلمية وورش العمل التي قدمها 36 متحدثًا من أفضل الكوادر الوطنية.



وأوضح الدكتور عبد الله الزهراني رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الصيدلة أن المحاضرات شهدت تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والمتحدثين في الجلسات العلمية ما أسهم في نجاح المؤتمر الذي شارك فيه 24 متحدثًا.