مصطفى الفقي: "السادات" هو رجل شارع تولى الحكم

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تعقيبًا على الاحتفال باليوم العالمى للتلفزيون، إن التلفزيون نقل الناس من الكلمة الصماء، وهو الأب الشرعي لجميع التكنولوجيا الحديثة التي نعيشها، وجعل سرعة وصول الخبر عالية جدًا.



وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السادات لم يأخذ حقه من الدراسة على المستوى الإنساني، فهو أشرك المواطن العادي ورجل الشارع في الحياة السياسية، وكان يحب الفن والمسرح والسينما، والسادات كان من أكثر عشرة رجال أناقة في العالم وأثر في الحياة السياسية فهو رجل شارع تولى الحكم بالرغم من أنه كان ضابط.



وتابع، أن خروج الرئيس مبارك في حادث الأمن المركزي على التلفزيون كان بنصيحة من شعراوي جمعة، موضحًا أن مبارك لم يكن مغرمًا بالظهور في التلفزيون، لكنه كان متابعًا جيدًا لما يُنقل عليه.

