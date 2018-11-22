المصري: ما تقوم به إسرائيل في القدس مخطط قديم لتهويدها وإبعادها عن طاولة المفاوضات

علق المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني، هاني المصري، على هدم عشرين محلاً تجاريًا في مخيم شعفاط، قائلاً: «هذه خُطوات جديدة لتنفيذ مُخطط قديم يستهدف استكمال تَهويد القدس وحسمها وإنهائها من طاولة المفاوضات لِترسيخ إقرار الضم، الذي قررهُ الكنيست الإسرائيلي منذ عشرات السنين».





وأضاف المصري، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّ إسرائيل تُحاول استغلال هذا الظرف، الذي تعتبر أنهُ يُعيطيها فرصة ذهبية لتحقيق ما عَجزت عن تحقيقهِ حتى الآن بِسبب صمود الشعب الفلسطيني وصمود أهلنا في القدس، لذلك هيَّ تُلاحق الأمر بخُطوات وسياسات بِصورة مُستمرة حتى تحقق أقصى ما يُمكن بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.



