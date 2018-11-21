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آنا هاثوي تبدأ تصوير فيلمها الجديد بمانهاتن (صور)

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:17 م
آنا هاثوي تبدأ تصوير فيلمها الجديد بمانهاتن (صور)
صورة أرشيفية
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أحمد جمال أحمد
 

التقطت عدسات المصورين لقطات للنجمة الكبيرة آنا هاثوي خلال تصويرها المشاهد الأولى من فيلمها الجديد بشوارع حي مانهاتن بمدينة نيويورك.

 

وظهرت آنا في اللقطات التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، بإطلالة جديدة بعد أن قامت بتغيير لون شعرها للأحمر، وعودتها لشخصية الفتاة الخجولة من جديد، بعد دورها بفيلم "أوشنز 8".

 

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن شركة إنتاج الفيلم تتكتم بشكل كامل على تفاصيله، فلم تفصح سوى عن اسمه الذي سيكون The Last Thing He Wanted.

آنا هاثوي تبدأ تصوير فيلمها الجديد بمانهاتن (صور)
آنا هاثوي تبدأ تصوير فيلمها الجديد بمانهاتن (صور)
آنا هاثوي تبدأ تصوير فيلمها الجديد بمانهاتن (صور)
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