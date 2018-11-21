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"التجارة العالمية" تشكل لجانا لحل مشكلة الرسوم الجمركية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:19 م
التجارة العالمية تشكل لجانا لحل مشكلة الرسوم الجمركية
أرشيفية
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وكالات
 
قال مسؤول تجاري في جنيف إن الولايات المتحدة ومعارضي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألومنيوم أكدوا رغبتهم في التقاضي يوم الأربعاء، مما يطلق عملية عقد جلسات بشأن النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والنرويج وروسيا أنهم سيصعدون نزاعاتهم عبر بدء إجراءات تحكيم، فيما أكدت الولايات المتحدة رغبتها في تشكيل لجان للفصل في النزاعات مع كندا والصين والاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن يتم تأكيد طلبات مماثلة من تركيا بحق الولايات المتحدة ومن الولايات المتحدة بحق المكسيك في وقت لاحق يوم الأربعاء. 

كما وافقت منظمة التجارة العالمية أيضا على طلب أمريكي لتشكيل لجنة فصل في النزاعات للبت في شكوى أمريكية بخصوص حقوق الملكية الفكرية ضد الصين.
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