غدًا الخميس.. انطلاق الجولة العاشرة من الدوري السعودي بـ3 مباريات

تنطلق منافسات الجولة العاشرة، من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مباريات.

ويستضيف فريق الفتح نظيره أُحد، في الساعة 2:45 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ويأمل النموذجي استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى أُحد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.





ويحتل الفتح المركز التاسع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع أُحد في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.





ويحل فريق الحزم ضيفًا على الفيحاء، في الساعة 5:50 مساءً، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويسعى الفريق البرتقالي لانتزاع نقاط المباراة، فيما يأمل الحزم لتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب الدوري.





ويقع الحزم في المركز الـ11 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 10 نقاط.





وتُختتم مباريات الغد، بمباراة فريق الوحدة ونظيره الباطن، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحسين نتائجهما في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



