بعد تغريدته بشأن بيان ترامب.. درس قاسي لـ "عراب الحمدين" عزمي بشارة

بعد تغريدة السياسي الإسرائيلي الفلسطيني المقيم في قطر والموالي لنظام الحمدين، عزمي بشارة؛ اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب العارم، حيث قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي وفقًا لمصالحه التي يفضلها على أي قيمة أخرى.

وبالرغم من محاولات "بشارة" بتغريدة أخرى قال فيها أن عدم علم ولي العهد السعودي بحادث قتل خاشقجي يأتي في إطار المراوغة واللعب على وتر المصالح، أن يثير البلبلة حول المملكة العربية السعودية بالهجوم عليها عبر "تويتر"، إلا أن ردود الفعل على السياسي الموالي للنظام الحاكم القطري الداعم للإرهاب، كانت أقسى من المتوقع، حيث كانت بمثابة درسًا قاسيًا لقنه العرب له.

لن تفلحوا في إسقاط السعودية

فضمن سيل من الانتقادات اللاذعة التي قوبلت بها تغريدات عزمي بشارة، كانت تغريدة الكاتب الفلسطيني زيد الأيوبي الذي عقب قائلًا:"الحلبة هي كل الميادين ولن تفلحوا في إسقاط السعودية والله قد تستطيعون إسقاط الشمس لكنم لن تستطيعوا أبداً النيل من السعودية العظمى ..حالكم كحال كلب ينبح على قافلة تسير بثقة نحو أهدافها ..وبقدر احكيلك انه انت واللي زيك لكم مساهمة كبرى رفع شعبية سمو الأمير محمد بن سلمان".

فشل الجزيرة في استهداف شخص ولي العهد السعودي كان ذريعًا

ومن جانبه، وجه الدكتور كساب العتيبي، السياسي السعودي، ردًا قاسيًا لعزمي بشارة، قائلًا:"د.عزمي يستميت مُتاجرةً في الوقت الضائع بدم خاشقجي. الأمر انتهى، وفشل الجزيرة في استهداف شخص ولي العهد السعودي كان ذريعاً. بيان ترامب واضح جدا في أن التفريط بالسعودية وقيادتها مُحال. وهو الآن يتطلّع شوقاً للقاء ولي العهد في قمة G20. وأهديك في هذه المناسبة أغنية it's over now".

اقرأ البيان زين يا شاطر

وسخر الشاعر السعودي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من تغريدة عزمي بشارة معلقًا:"عمي سلمان بن عبدالعزيز ، ترامب عم اللي حاط قاعدة مساحتها نص بلدك.. أما عما قاله وفرحك به فهذا يدل على أنك من ضحايا ال wishful thinking.. اقرا البيان زين ياشاطر ولا تاخذه من الجزيرة التي كان آخر شعار لها:- نزداد عزمًا.. أو عزمي".