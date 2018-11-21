سبق – السعودية | وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى الخبر وعددًا من المنشآت الصحية
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:18 مالفجر السعودي
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تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، سير عمل مشروع مستشفى الخبر الحكومي، يرافقه مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك وعدد من المسؤولين بالوزارة.
واستمع الوزير الربيعة لشرح تفصيلي عن المشروع وسير العمل به ومراحله القادمة، وموعد تسليمه للوزارة من قِبل مقاول تنفيذ المشروع كما تفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة الأحساء.
المصدر:- صحيفة سبق
تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، سير عمل مشروع مستشفى الخبر الحكومي، يرافقه مدير عام صحة الشرقية الدكتور صالح السلوك وعدد من المسؤولين بالوزارة.
واستمع الوزير الربيعة لشرح تفصيلي عن المشروع وسير العمل به ومراحله القادمة، وموعد تسليمه للوزارة من قِبل مقاول تنفيذ المشروع كما تفقد عددًا من المنشآت الصحية بمحافظة الأحساء.
المصدر:- صحيفة سبق
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