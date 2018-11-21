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الأهلي مُهدد بفقدان صفقة الموسم

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:12 م
الأهلي مُهدد بفقدان صفقة الموسم
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الفجر الرياضي
 

بات انتقال محمد محمود، لاعب وسط فريق وادى دجلة، إلي النادي الأهلي مهددًا بالفشل، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضاً من صفوف هوفنهايم الألمانى للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويفاضل لاعب وسط دجلة بين الاحتراف الخارجي وعرض الأهلى، للاستقرار على وجهته المقبلة.

ويرغب الأهلى فى التعاقد مع نجم وادى دجلة، من أجل تدعيم خط الوسط، خاصة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة الفريق الدجلاوي.

المزيد عن: وادي دجلة هوفنهايم محمد محمود الأهلي أخبار الأهلي
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