ندوة عن الدراما التلفزيونية للناقدة والإعلامية سميرة أبوطالب بالمركز الدولي للكتاب.. الأحد

ينظم المركز الدولي للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ندوة حول كتاب "الخطاب السردي في الدراما التليفزيونية" للناقدة والإعلامية سميرة أبوطالب، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة، وذلك بحضور ومشاركة المخرج الكبير محمد فاضل، والشاعر والناقد محمود الحلواني، وعدد من النقاد والمهتمين بالشأن الدرامي.

وصرح أسامة قاسم مسؤول النشاط الثقافي بالمركز، أن هذه الندوة تأتي في سياق الفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز، وتقوم علي تقديم شتي المعارف والعلوم عبر الإصدارات المختلفة للهيئة المصرية العامة للكتاب.

فيما يعرض المخرج محمد فاضل تجربته في الدراما التليفزيونية، ورؤيته حول دور النقد الأكاديمي في الارتقاء بالمضمون الدرامي عبر تقديم دراسات جادة وهادفة حول وسيط التليفزيون.

وتقدم الناقدة والإعلامية سميرة أبوطالب تجربتها في نقد الدراما التليفزيونية، والتي تقوم علي الجمع بين النص المكتوب والمرئي، وما يمكن استثماره في الدراما التليفزيونية لتقديم الثوابت الوطنية التي تدعم وتعزز قيم المجتمعات، ومن ثم تسهم في بناء وعي حقيقي بقضايا الوطن.

وتأتي رؤية الناقد محمود الحلواني لتتناول ما تم طرحه في الكتاب، وما تم رصده عبر تجارب إبداعية مختلفة قدمها التليفزيون المصري لمبدعين كبار، وشكلت علامات راسخة في الدراما التليفزيونية.