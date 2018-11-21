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ريهام غلاب: 260 مليون دولار تكلفة مبادرة "100 مليون صحة"

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:11 م
ريهام غلاب: 260 مليون دولار تكلفة مبادرة 100 مليون صحة
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كساب أحمد
 
قالت ريهام غلاب، مدير مبادرة الأمراض غير السارية، إن نجاح مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج مرضى فيروس "سي" بمثابة نجاح للشعب المصري كله، مشيرة إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المقبلة على الكشف.

وأضافت "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن المبادرة كشفت على جميع نزلاء السجون بوزارة الداخلية، ومجندي الأمن المركزي.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية في مبادرة "100 مليون صحة" ستبدأ يوم 1 ديسمبر بـ 11 محافظة، لافتة إلى إن تكلفة المبادرة 260 مليون دولار في الـ3 مراحل. 
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