ريهام غلاب: 260 مليون دولار تكلفة مبادرة "100 مليون صحة"

قالت ريهام غلاب، مدير مبادرة الأمراض غير السارية، إن نجاح مبادرة "100 مليون صحة" لعلاج مرضى فيروس "سي" بمثابة نجاح للشعب المصري كله، مشيرة إلى أن الشباب هم أكثر الفئات المقبلة على الكشف.





وأضافت "غلاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن المبادرة كشفت على جميع نزلاء السجون بوزارة الداخلية، ومجندي الأمن المركزي.



