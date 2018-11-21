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أحمد موسى: الفيوم أعلى المحافظات في الإصابة بفيروس سي

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:10 م
أحمد موسى: الفيوم أعلى المحافظات في الإصابة بفيروس سي
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسي، إنه تم فحص 10 ملايين مواطن خلال الحملة الشاملة للكشف على فيروس سى التى بدأت فى بداية شهر أكتوبر 2018.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المسح الذي تم، جاء به 422 ألف مصاب، مشيرًا إلى أن الفيوم أعلى محافظة حصلت على نسبة عالية فى الإصابة ويليها دمياط وبعدها القليوبية وأقل محافظة جاءت الإسكندرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة للكشف عن فيروس C من مارس حتى إبريل 2019.

ونوه إلى أن محافظة الإسكندرية أعلي أصابه بمرض السكر ودمياط الأقل أما بورسعيد الأعلى أصابه بمرض الضغط.
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