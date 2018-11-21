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الجبلاية ترفض زيادة مكافأت التأهل للإمم الإفريقية

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:07 م
الجبلاية ترفض زيادة مكافأت التأهل للإمم الإفريقية
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محمد الصو
 

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، زيادة مكافأت المنتخب الوطني الأول، بعد تأهله لنهائيات الإمم الإفريقية.

وجاء رفض مسؤولو الجبلاية، بسبب اعتماد اللائحة الخاصة بالفراعنة، قبل نهائيات الإمم الإفريقية التي أقيمت بالجابون عام الماضي، حتى بطولة الكاميرون المقبلة.

وكان المنتخب الوطني تأهل لنهائيات الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل، قبل نهاية التصفيات بجولتين.

المزيد عن: منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة الكاميرون الجبلاية
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