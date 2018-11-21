ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"كنو" يستعيد بريقه مع الهلال.. وخيسوس كلمة السر

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:53 م
كنو يستعيد بريقه مع الهلال.. وخيسوس كلمة السر
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
ظهر انجم الدولي السعودي محمد كنو لاعب فريق الهلال السعودي بمستوى مميز للغاية، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصاءات الشهيرة "أوبتا"، إلى أن كنو حقق أعلى نسبة استثمار للتسديدات بين اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف على الأقل في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت "أوبتا"، أن نسبة استثمار محمد كنو للتسديدات بلغت 30.8%، ووصفت شبكة الإحصاءات الشهيرة اللاعب الهلالي بـ"الخطر".

ونجح محمد كنو في تسجيل 4 أهداف هذا الموسم، ويُقدم أداءً مميزًا في وسط الملعب، حيث يتسم بالتوازن بين الدفاع والهجوم، بجانب شخصيته القيادية في الملعب.

وعانى محمد كنو من تذبذب المستوى وعدم المشاركة بشكل مستمر مع الزعيم في الموسم الماضي، ولكنه استعاد بريقه هذا الموسم مع جورجي خيسوس، حيث ظهر بشكل أفضل سواء من الناحية الفنية أو البدنية.
المزيد عن: محمد كنو كأس دوري الأمير محمد بن سلمان جورجي خيسوس الهلال السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من يتحمل خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
14:45
2
مصر المقاصة
طلائع الجيش
3
x
17:15
3
بتروجيت
حرس الحدود
3
x
17:15
0
المصري البورسعيدي
الإسماعيلي
1
x
20:00
2
الانتاج الحربي
وادي دجلة
1
x
20:00
1
بيراميدز
مباريات دولية ودية - منتخبات
الأرجنتين - أساسي
2
x
02:00
0
المكسيك - أساسي
كأس زايد للأندية الأبطال
المريخ - السودان
4
x
19:30
1
إتحاد الجزائر - الجزائر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/21/2018 9:30:02 PM