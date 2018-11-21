"كنو" يستعيد بريقه مع الهلال.. وخيسوس كلمة السر

ظهر انجم الدولي السعودي محمد كنو لاعب فريق الهلال السعودي بمستوى مميز للغاية، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصاءات الشهيرة "أوبتا"، إلى أن كنو حقق أعلى نسبة استثمار للتسديدات بين اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف على الأقل في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأوضحت "أوبتا"، أن نسبة استثمار محمد كنو للتسديدات بلغت 30.8%، ووصفت شبكة الإحصاءات الشهيرة اللاعب الهلالي بـ"الخطر".





ونجح محمد كنو في تسجيل 4 أهداف هذا الموسم، ويُقدم أداءً مميزًا في وسط الملعب، حيث يتسم بالتوازن بين الدفاع والهجوم، بجانب شخصيته القيادية في الملعب.



